Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 28.08.2021 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Freitag, 27.08.21, ca. 17:25 Uhr 38226 Salzgitter, Suthwiesenstraße/Haydnstraße

Am späten Freitagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in der Suthwiesenstraße. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter beabsichtigte, von der Haydnstraße aus in die Suthwiesenstraße abzubiegen. Hierbei übersah er als Wartpflichtiger einen vorfahrtsberechtigten, 27-jährigen Fahrzeugführer aus Dresden, der mit seinem Pkw die Suthwiesenstraße befuhr. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, durch die der Fahrzeugführer aus Dresden leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Donnerstag, 26.08.21, ca. 16:00 Uhr - Freitag, 27.08.21, ca. 10:15 Uhr 38226 Salzgitter, Berliner Straße

Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagvormittag kam es zu einer "Unfallflucht" in der Berliner Straße in Höhe der Hausnummer 105. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer stieß hierbei gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Fahrradfahrer vom Unfallort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf den Radfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell