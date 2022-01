Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Flamschen, Rekener Str., Verkehrsunfall mit Persoenschaden

Coesfeld (ots)

Am 16.01.2022, um 00:00 Uhr, kam es in Coesfeld-Flamschen, dort auf der Landstraße 581, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrollerfahrer und einer Fußgängerin. Der motorisierte 19-jährige Coesfelder fuhr mit seinem Motorroller, der mit einem Elektromotor angetrieben wurde, auf dem kombinierten Rad- und Gehweg stadtauswärts in Richtung Hochmoor. Auf diesem separat angelegten Rad- und Gehweg liefen zwei Fußgänger, aus Coesfeld kommend, in die gleiche Richtung. Die beiden Coesfelder Fußgänger hörten den herannahenden Motorrollerfahrer aufgrund des geräuscharmen Elektroantriebes nicht. Daher liefen sie weiterhin nebeneinander auf dem, im Seitenraum für den Fuß- und Radverkehr freigegebenen, Fahrstreifen her. Der Rollerfahrer erkannte die beiden vor ihm laufenden Fußgänger aufgrund ihrer dunklen Oberbekleidung nicht. Nur die weißen Sohlen der Sportschuhe des männlichen Fußgängers hoben sich aus der Dunkelheit ab. Sofort als der Zweiradfahrer die Schuhsohlen sah, versuchte er sein Fahrzeug abzubremsen, um einen Zusammenstoß zwischen ihm und dem gesichteten Fußgänger zu vermeiden. Die neben dem männlichen Sportschuhträger gehende,21-jährige Coesfelderin erkannte er hingegen zu spät und stieß mit dieser zusammen. Dabei wurde die Fußgängerin verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die Verletzte in ein nahegelegenes Krankenhaus.

