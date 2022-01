Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Dieningholt, Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Am 15.01.2021, um 21:45 Uhr, meldete sich ein aufmerksamer Nachbar bei der Polizeileitstelle in Coesfeld. Der 49-jährige Ascheberger bemerkte am Nachbarhaus, in der Straße Dieningholt in Ascheberg einen lauten Knall und das Klirren von Fensterglas. Kurz zuvor hatte er Personen gehört, die sich in einer Fremdsprache unterhielten. Der Melder folgerte, dass Einbrecher auf frischer Tat zugange sind. Durch den Anrufer aufgeschreckt, flüchteten mehrere unbekannte Personen unerkannt vom Tatort. Es blieb bei einer eingeschlagenen Fensterscheibe, da die Täter nicht in das Wohnhaus eingedrungen sind. Die eingesetzten Beamten der Polizeiwache Lüdinghausen übernahmen in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei die Fahndung nach den Tätern, sowie die Anzeigen- und Tatortaufnahme. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

