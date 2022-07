Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Vier Täter - vier Delikte

Ingelheim (ots)

Die Bundespolizei in Mainz wurde seitens der vlexx GmbH über folgenden Sachverhalt informiert. So fuhren vier junge Männer am 21. Juli 2022 um ca. 23:50 Uhr mit der RB 33 in Richtung des Bahnhofs Ingelheim. Während einer Fahrscheinkontrolle, wurde die Zugbegleiterin durch die Vier beleidigt. Als die Zugbegleiterin einen der Fahrscheine einzog, begann der Inhaber zu randalieren. Die Frau begab sich daraufhin in den Führerstand des Zuges und wurde dorthin durch den Mann verfolgt. Im weiteren Verlauf schlug dieser gegen die geschlossene Tür. Nach Einfahrt in den Bahnhof Ingelheim verließen die vier Personen den Zug. Eine der Personen begab sich in den Gleisbereich und legte sich vor den bereits langsam anfahrenden Zug, sodass der Triebfahrzeugführer abbremsen musste. Weiter drohte die Person mit den Worten: "Ich finde dich und dann wirst du dafür büßen". Außerdem warf er einen Gegenstand gegen die Frontscheibe des Zuges. Zwei weitere Personen der Vierergruppe begaben sich dann ebenfalls in den Gleisbereich, um von dort dann zu dritt auf Bahnsteig 4 zu gelangen. Von dort aus warf dann wiederum einer der jungen Männer eine Flasche in Richtung des Zuges. Die Sicherung der Videoaufzeichnungen wurde durch die Bundespolizei veranlasst. Gegen die unbekannten Täter wurden Strafanzeigen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Beleidigung, Bedrohung sowie den Versuch der Sachbeschädigung gefertigt.

Drei der vier Personen wurden wie folgt beschrieben: Person 1 - grauer Kapuzenpullover, längere schwarze Haare zum Pferdezopf gebunden Person 2 - Bekleidet mit Fußballtrikot der Türkei mit der Nummer 58 Person 3 - weißer Pullover, schwarze Weste

Die Bundespolizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631/340 730 zu melden.

