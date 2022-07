POL-WES: Kreis Wesel - Innenministerium gibt grünes Licht zur Organisationsoptimierung der Kreispolizeibehörde Wesel

Wesel (ots) - Am Donnerstag gegen 21.25 Uhr befuhr eine 32-jährige Frau aus Hamminkeln die L7 in Fahrtrichtung Mehrhoog. In dem Kurvenbereich, unmittelbar nachdem die Emmericher Straße in Bergerfurth übergeht, kam die 32-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie fuhr eine circa zwei Meter tiefe Böschung herunter, überschlug sich mehrfach mit ihrem Pkw und kam 8-10 Meter später in einem Waldgebiet zum Stillstand. ...

