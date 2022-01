Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall/Fahren unter Alkoholbeeinflussung

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck, OT Kreiensen, Auf der Höhe, Zeit: Samstag, 01.Januar 2022, 21:05 Uhr. Ein 85-jähriger Einbecker befuhr mit seinem PKW die Str. Auf der Höhe und er verursachte einen leichten Verkehrsunfall. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim erhebliche Alkoholbeeinflussung des nun Beschuldigten. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Ermittlungen dauern an und Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Am mitgeführten PKW entstand leichter Sachschaden in Höhe von 800.-Euro.

