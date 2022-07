Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - leicht verletzte Radfahrerin nach Unfallflucht (Zeugenaufruf)

Dinslaken (ots)

Am Freitagmorgen den 08.02.2022 gegen 08:20 Uhr kam es auf der Wielandstraße in Dinslaken zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde und ein unfallbeteiligter PKW sich von der Unfallstelle entfernte. Die 20-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Wielandstraße aus Richtung Wilhelm-Lantermann-Straße kommend in Fahrtrichtung Hünxer Straße. In Höhe der Hausnummer 41 kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW, der von einer Grundstückszufahrt auf die Wielandstraße einfahren wollte. Die 20-Jährige stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Der PKW entfernte sich von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrzeug und Fahrzeugführer/Fahrzeugführerin dauern an. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich an die Polizei Dinslaken unter der Nummer 02064/622-0 zu wenden.

