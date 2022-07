Voerde (ots) - In der Zeit von Montag, 23.00 Uhr, bis Dienstag, 07.15 Uhr, brachen Unbekannte in ein Vereinsheim und in eine Tennishalle an der Straße Mühlenberg in Spellen ein. Die Täter hatten sich anscheinend richtig ausgetobt, unter anderem hatten sie im Inneren eine Glastür eingeschlagen, weitere Türen aufgehebelt und die Wasserhähne in der Spülküche und am Tresen voll aufgedreht. Der Hausmeister entdeckte ...

mehr