Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschmieren Fahrzeuge und Hausfassaden mit Hakenkreuzen - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschmierten unbekannte Täter in Wiesloch mehrere Fahrzeuge und Gebäudefassaden mit Hakenkreuzen. Zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 9 Uhr brachten die Unbekannten in der Rudolf-Diesel-Straße an den Hausfassaden von zwei Gewerbebetrieben sowie einem Ladenlokal mit einem schwarzen wasserfesten Stift mehrere Hakenkreuze an. Auch insgesamt fünf geparkte Fahrzeuge sowie einen Stromverteilerkasten beschmierten sie mit Hakenkreuzen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Urhebern der Schmierereien geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell