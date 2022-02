Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt: Firmeneinbruch; Zeugen gesucht

Waibstadt (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma in der Felix-Wankel-Straße ein und hinterließen einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Sie verschafften sich über ein aufgebrochenes Fenster Zugang zu den Büros und den Lagerräumen, in denen Schränke und Schreibtische durchsucht wurden. Darüber hinaus wurde eine weitere Metalltür aufgebrochen, die jedoch lediglich in den Heizungsraum führte.

Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Die Tatörtlichkeit befindet sich im Industriegebiet "Im Bruch" und ist nur über eine Sackgasse von der Daibachtalstraße aus erreichbar. Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass Zeugen ein Fahrzeug auffiel, das diese Sackgasse mitten in der Nacht entlang fuhr. Als Fluchtweg kommen die Daisbachtalstraße und/oder die Neidensteiner Straße (L 549) in Betracht.

Diese wichtigen Zeugen wenden sich bitte an den Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

