Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Leicht verletzte Autofahrerin bei Auffahrunfall

Hockenheim (ots)

Am Freitag gegen 15:40 Uhr verletzte sich eine Autofahrerin leicht, nachdem eine 69-jährige Mercedes-Fahrerin der 67-jährigen Opel-Fahrerin auf der Talhausstraße ins Heck fuhr. Die Opel-Fahrerin war auf der Talhausstraße in Richtung Hockenheim unterwegs, als sie nach rechts in die Speyerer Straße abbiegen wollte und abbremste. Die nachfolgende Mercedes-Fahrerin erkannte dies zu spät und kollidierte mit dem Heck des Opels. Durch den Aufprall verletzte sich die Fahrerin des Opels leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehr als 13.000 Euro.

