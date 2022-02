Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Unfallflucht Dank Zeugen schnell geklärt; bei weiterer Unfallflucht Zeugen gesucht

Weinheim (ots)

Dank eines Zeugen wurde eine Unfallflucht, die am frühen Samstagabend auf dem REWE-Parkplatz in der Berliner Straße passierte, schnell geklärt.

Ein BMW-Fahrer war gegen 19.30 Uhr mit einem bereits geparkten Opel kollidiert, stellte dennoch sein Fahrzeug ab und ging davon. Ein Zeuge hatte die Szenerie beobachtet und die Polizei informiert.

Während der Unfallaufnahme kam der 80-jährige BMW-Fahrer zurück und behauptete, keinen Unfall bemerkt zu haben. Die Schäden an beiden Fahrzeugen lassen jedoch einen anderen Eindruck vermuten. Am BMW dürfte nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 3.000.- Euro entstanden sein. Am Opel wird der Schaden auf rund 2.000.- Euro beziffert. Die Ermittlungen dauern an.

Bislang ist kein Zeuge eines Verkehrsunfalls bekannt, der sich wenige Stunden zuvor auf dem Parkplatz zweier Einkaufsmärkte in der Bergstraße ereignet hatte.

Zwischen 13 Uhr und 14.15 Uhr war dort ein Jaguar abgestellt, der im hinteren Bereich der Beifahrerseite von einem unbekannten Autofahrer erheblich beschädigt wurde.

Der Sachschaden dürfte sich hier auf rund 5.000.- Euro belaufen. Auch das Fahrzeug des Verursachers dürfte deutlich sichtbar beschädigt sein.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Unfallgeschehen und/oder zum Unfallverursacher und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

