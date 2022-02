Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental: Farbschmierereien an Bahnhofsgebäude; Verdächtiger im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen; Blutentnahme; Zeugen gesucht

Bammental (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 1 Uhr, fiel einer Streife des Polizeireviers Neckargemünd im Bereich der Bahnhofstraße mehrere Personen auf, die bei Erkennen des Streifenwagens zunächst unerkannt flüchteten.

Der Grund für die Flucht war schnell gefunden. Das Bahnhofsgebäude war auf rund vier Quadratmetern mit frischer Farbe verschmiert/besprüht. In welcher Höhe dadurch ein Sachschaden entstand, muss noch ermittelt werden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten blieb zunächst ohne Ergebnis. Der Beharrlichkeit der Beamten sowie eine intensive Streifentätigkeit in und um Bammental war es schließlich zu verdanken, dass die Fahndung dennoch einen Teilerfolg brachte.

Fast zwei Stunden nach ihren Feststellungen kontrollierte eine Streife, kurz vor 2 Uhr, in der Hauptstraße, Ecke Oberdorfstraße, einen Mitsubishi mit Heilbronner Kennzeichen.

Der 19-jährige Fahrer stand unter Drogeneinfluss. In dessen Fahrzeug befanden sich zudem über 30 Spraydosen, 18 Schablonen in unterschiedlicher Größe, über 50 Aufkleber, eine Sturmhaube, Arbeitshandschuhe und einen Geißfuß. Alles wurde sichergestellt. Den ersten Ermittlungen zufolge, dürfte der 19-Jährige an den Farbschmierereien am Bahnhofsgebäude zumindest beteiligt gewesen sein.

Ein Drogenvortest bei ihm verlief positiv und zeigte den Konsum von Amphetamin an. Eine Blutentnahme war deshalb fällig. Wegen des Fahrens unter Drogeneinwirkung dauern die Ermittlungen an.

Die Bundespolizei Mannheim übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Verdachts der Sachbeschädigung am Bahnhofsgebäude und setzte den 19-Jährigen im Anschluss an die ersten Ermittlungen wieder auf freien Fuß. Die Recherchen hinsichtlich der drei weiteren Mittäter des 19-Jährigen dauern ebenso an.

Zeugen, denen in der Nacht von Samstag auf Sonntag vier verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der unmittelbaren Umgebung des Bahnhofs auffielen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

