POL-FR: Freiburg: 22-Jähriger randaliert in Straßenbahn und greift Polizei an

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 14.05.2022, gegen 05.45 Uhr randalierte ein 22-jähriger Mann in einer Straßenbahn in Freiburg. Er trat gegen die Einrichtung, spuckte mehrfach in Richtung der Fahrgäste, schrie lautstark, beleidigte die Straßenbahnfahrerin und fasste diese sowie eine weitere Frau unsittlich an.

In Höhe der Haltestelle Friedrich-Ebert-Platz stiegen mehrere Polizeikräfte der Straßenbahn zu. Diese wurden sofort in höchst aggressiver Art und Weise von dem Randalierer angesprochen. Er zeigte sich äußerst gewaltbereit, kam drohend auf die Polizeibeamten zu und griff letztendlich einen Beamten an.

Bei der anschließenden, vorläufigen Festnahme schlug der Randalierer mehrfach auf einen Beamten ein und fasste eine Beamtin wiederholt unsittlich an. Er wehrte sich gegen die Festnahme erheblich, konnte jedoch überwältigt werden.

Offenbar war es bereits im Vorfeld an verschiedenen Haltestellen zu Belästigungen anderer Frauen gekommen, die sich jedoch den Situationen entziehen und flüchten konnten.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (0761-882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können oder selbst von dem Mann, bei dem es sich im einen deutschen Staatsangehörigen handelt, belästigt wurden.

