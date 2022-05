POL-FR: Landkreis Waldshut: Maßnahmen des Polizeipräsidiums Freiburg zur Bekämpfung von Motorradunfällen

Freiburg (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Sonntag, 15.05.2022, in dem Zeitraum zwischen 15.00 Uhr und 16.20 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen blauen VW Golf, welcher auf dem Parkplatz am Nonnenmattweiher stand. Der Golf wurde hinten links beschädigt. Am Sonntagnachmittag soll am Nonnenmattweiher reger Besucherverkehr geherrscht haben. ...

