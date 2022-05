Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: International Gesuchter am FKB festgenommen

Rheinmünster (ots)

Am Flughafen Karlsruhe Baden-Baden wurde am Sonntag, während der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Albanien, ein 31 jähriger Albaner kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er, von den britischen Behörden, wegen eines Tötungsdeliktes gesucht wird. Deshalb wurde von den Briten eine internationale Fahndung veranlasst. Der Mann wurde festgenommen und gestern dem Haftrichter vorgeführt. Nachdem der Richter über die Haft entschieden hatte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort wartet er, im Rahmen der internationalen Rechtshilfe, auf seine Auslieferung nach England.

