BPOLI-OG: Fahndungsaktion im Grenzraum zu Frankreich

Mit dem Ziel der Bekämpfung der illegalen Migration, der grenzüberschreitenden Betäubungsmittel-, Waffen- und Eigentumskriminalität, führten die Bundespolizeiinspektionen Offenburg und Weil am Rhein am 29. April eine mehrstündige gemeinsame Fahndungsaktion im grenznahen Raum zu Frankreich durch.

Im Ergebnis konnten die Einsatzkräfte eine Vielzahl an Feststellungen tätigen.

Bei Kontrollen am Grenzübergang in Neuried Altenheim wurde ein 26-jähriger französischer Staatsangehöriger festgenommen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 40-tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.

Bei weiteren Kontrollen an den Grenzübergängen in Rheinau, an der B 31 in Freiburg Sankt Georgen, Neuenburg und Breisach wurden drei Personen festgestellt, die unerlaubt ins Bundesgebiet eingereist sind. Darüber hinaus saßen drei Fahrzeugführer hinter dem Steuer, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen zu sein. Bei zwei Verstößen gegen das Waffengesetz wurde ein Faustmesser sowie ein Einhandmesser sichergestellt. In drei Fahrzeugen wurden geringe Mengen Cannabis aufgefunden.

Neben Kräften der Mobilen- Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizei aus Karlsruhe und Freiburg, Beamten der Bundespolizeiinspektionen Offenburg und Weil am Rhein sowie der Bundespolizeiabteilung Bad Bergzabern, beteiligten sich auch Beamte des Polizeipräsidiums Freiburg sowie des Hauptzollamtes Lörrach an der Fahndungsaktion. Ebenfalls zum Einsatz kam die deutsch-französische Einsatzeinheit der Gendarmerie und der Bundespolizei.

