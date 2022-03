Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220331-1: Zeugensuche nach Raubversuch in Bahnunterführung

Bergheim (ots)

Unbekannte Täter sollen die Herausgabe von Bargeld von einer Mutter mit zwei Kindern gefordert haben.

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen zu einem versuchten Raub aufgenommen. Drei Tätern wird zur Last gelegt, am Mittwoch (30. März) gegen 17.30 Uhr in der Unterführung des Bergheimer Bahnhofes an der Kölner Straße versucht zu haben, das Bargeld einer 34-Jährigen zu rauben und sie dabei verletzt zu haben. Ihre beiden Kinder mussten sich die Tat mit ansehen.

Nach Angaben der Frau sei sie zusammen mit ihren beiden Kindern in Richtung Zeppelinstraße unterwegs gewesen, als sie auf drei Männer getroffen sein soll, die von ihr Bargeld gefordert hätten. Da sie der Aufforderung nicht Folge geleistet hätte, sei sie von einem Mann zu Boden gestoßen und dabei leicht verletzt worden. Nachdem dieser Täter erfolglos in der Handtasche nach Bargeld gesucht habe, ließ der Täter die Tasche fallen und die drei Männer entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Verletzte informierte einen Bekannten, der zusammen mit ihr ein Krankenhaus aufsuchte, wo Polizisten sie antrafen und befragten. Die Kinder der 34-Jährigen blieben unverletzt.

Die Gesuchten seien alle männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 160 bis 170 Zentimeter groß und schwarzhaarig. Sie waren bekleidet mit blauen Jeanshosen. Sie waren bekleidet mit blauen Jeanshosen. Der Haupttäter soll außerdem schwarze lockige Haare gehabt haben.

Hinweise zu den Tätern nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 21 in Bergheim telefonisch unter 02233 52-0 oder über E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (bm)

