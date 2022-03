Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220330-5: Verdächtiger Gegenstand in Bahn S19

Frechen-Königsdorf (ots)

Polizei sperrt derzeit den Bereich um den Bahnhof Königsdorf ab.

Gegen 13.40 Uhr haben Zeugen der Polizei am Mittwoch (30. März) von einem verdächtigen Gegenstand in einem Zug der Linie S19 aus Richtung Horrem in Richtung Köln berichtet. Vorsorglich stoppte die Polizei den Zug am Bahnhof Frechen-Königsdorf, räumte den gesamten Bahnhofsbereich und sperrte ihn für den Verkehr.

Unterstützt werden die Polizisten aus dem Rhein-Erft-Kreis durch Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei. Spezialisten des Landeskriminalamtes untersuchen den Gegenstand zur Stunde hinsichtlich seiner Gefährlichkeit. Bis zum Abschluss dieser Untersuchung bleiben die Sperrungen beibehalten. Derzeit ist die Aachener Straße zwischen Brauweiler Straße und Augustinusstraße komplett gesperrt. (bm)

