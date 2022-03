Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220330-3: Zigarettenautomat lag auf Gehweg

Hürth (ots)

Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zu Dienstag (29. März) haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Bellerstraße in Hürth beschädigt und diesen laut ersten Erkenntnissen versucht aufzubrechen. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei gegen 6.45 Uhr. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der Zigarettenautomat samt Befestigungsmast auf dem Gehweg lag. Sie sicherten die Spuren am Tatort und stellten zwei Spanngurte sicher, die an der Stange angebracht waren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Kriminalkommissariat 23 nimmt Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen im oben genannten Tatzeitraum unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell