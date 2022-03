Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220330-1: Festnahme nach Zeugenhinweisen

Quadrath-Ichendorf/Bergheim (ots)

Polizisten nahmen einen 26-Jährigen vorläufig fest. Ihm wird der gewerbsmäßige Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Über die Staatsanwaltschaft Köln haben Kriminalbeamte am Dienstagnachmittag (29. März) einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen in der Straße "Im Wohnpark" in Bergheim erwirkt. Nach erfolgter mündlicher Anordnung einer Richterin durchsuchten die Polizisten mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes die Wohnung des 26-Jährigen in der Straße "Im Wohnpark". Dabei aufgefundene Betäubungsmittel sowie Zubehör zum Verkauf und Geldbeträge stellten sie sicher und fertigten eine Strafanzeige. Das Kriminalkommissariat 13 in Hürth führt die weiteren Ermittlungen.

Nach Hinweisen von Zeugen zu Drogengeschäften in einem frei zugänglichen Keller eines Wohnhauses haben Polizisten um 16.50 Uhr in Quadrath-Ichendorf auf der Albert-Schweitzer-Straße drei Tatverdächtige im Alter von 17, 26 und 28 Jahren angetroffen. Die drei kamen nacheinander aus dem Keller, führten keine Ausweispapiere mit und verweigerten die Aussage zu ihrem dortigen Aufenthalt. In einem Kellerraum fanden die Beamten Marihuana, Haschisch und Kokain in nicht geringen Mengen. Der 17-Jährige führte eine geringe Menge Marihuana mit sich. Der 26-Jährige hatte einen hohen Bargeldbetrag sowie ein Mobiltelefon mit ständig eingehenden Nachrichten dabei. Zudem stellten die Polizisten bei ihm Listen als Beweismittel sicher, auf denen er sich die mutmaßliche Buchführung aus seinen Geschäften notiert hatte. Ihn nahmen die Beamten mit Verdacht des Handeltreibens vorläufig fest und brachten ihn in eine Polizeiwache. Die Personalien der 17- und 28-Jährigen stellten die Beamten fest. (bm)

