Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220329-2: Fahndung nach Bränden in Frechen

Frechen (ots)

Mit einer erneuten Veröffentlichung von Fotos und zwei Videosequenzen erhöht die Polizei Rhein-Erft-Kreis den Fahndungsdruck auf einen Brandstifter.

Nachtrag zu den Pressemitteilungen Ziffer 2 vom 14. Dezember, Ziffer 3 vom 15. Dezember und Ziffer 1 vom 20. Dezember 2021 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5099315 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5100636 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5104241

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet mit Bildern und Videosequenzen aus Überwachungskameras nach einem derzeit noch unbekannten Mann. Ihm wird vorgeworfen, für mehrere Brandstiftungen im Stadtgebiet Frechen verantwortlich zu sein. Über die Staatsanwaltschaft Köln haben die zuständigen Kriminalbeamten einen erneuten richterlichen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erwirkt. Die Fahndungsbilder und die Videos sind unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/76653

Hintergrund dieses neuen Fahndungsaufrufs sind weitere Sachbeschädigungen durch Feuer, zu denen es am Dienstag (8. März) in der Fußgängerzone der Frechener Innenstadt gekommen ist. Ein unbekannter Täter setzte in der Zeit von 2.51 Uhr bis 3.15 Uhr eine Mülltonne in Höhe der Ladenlokale "Telekom" und "Kodi", Hauptstraße 93 in Frechen in Brand. Außerdem zündete er auch einen Sonnenschirm vor dem Ladenlokal "Café Kremer" in der Hauptstraße 115 an. Die Mülltonne wurde infolge des Brandes vollständig zerstört, der Sonnenschirm wies mehrere große Brandlöcher auf.

Im Rahmen von Ermittlungen sicherten Beamte in Tatortnähe die Videoaufzeichnungen mehrerer Geschäfte. Diese zeigen alle augenscheinlich dieselbe Person. Auswertungen ergaben, dass der Täter von der Dr. Tusch-Straße in Richtung Rothkampstraße ging. Auffällig an diesem sind insbesondere ein leicht "hinkender", beziehungsweise "schleppender" Gang sowie eine helle Umhängetasche. Die gesuchte Person ist vermutlich männlich und von schlanker Statur. Zur Tatzeit war sie bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze, einer Jeanshose, schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle und weißer seitlicher Applikation (vermutlich Marke Puma).

Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen und fragt: "Wer kennt die auf den Bildern und den Videos gezeigte Person? Wer kann Angaben zur Identität oder Aufenthaltsort machen?"

Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter der Telefonnummer 02233 52-0, per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell