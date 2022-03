Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen über Dach in Discounter ein und flexen Tresor auf: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Wesertal (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind am Wochenende über das Dach in einen Discounter in Wesertal-Lippoldsberg eingebrochen. Dabei gingen die Einbrecher mit schwerem Gerät vor und durchbrachen eine Wand zum Büro, wo sie den Tresor mit einer Flex öffneten. Mit dem darin befindlichen Bargeld flüchteten die Einbrecher letztlich unerkannt. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder ein offenkundig von ihnen genutztes Fahrzeug geben können.

Die genaue Tatzeit des Einbruchs in der Schulstraße ist bislang noch nicht bekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat sich die Tat zwischen Samstagabend, 20:15 Uhr, und Montagmorgen, 5:40 Uhr, ereignet. Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, hatten die Täter vermutlich eine Leiter genutzt, um auf das vier Meter hohe Satteldach zu klettern. Dort entfernten sie mehrere Dachziegel, durchbrachen gewaltsam mehrere Deckenplatten und stiegen so in das Geschäft ein. Anschließend stemmten sie mit mitgebrachtem Werkzeug die Wand zum Büro auf. Über den Einstieg im Dach flüchteten sie mit ihrer Beute wieder nach draußen, wo sich die Spur der Einbrecher verliert. Der durch das massive Vorgehen der Täter angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten nun um Zeugenhinweise. Wer am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Discounters beobachtet hat und Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei in Kassel.

