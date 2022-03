Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Goldschmuck bei Einbruch in Antiquitätengeschäft erbeutet: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

In der Nacht zum heutigen Montag sind zwei bislang unbekannter Täter in ein Antiquitätengeschäft in der Friedrich-Ebert-Straße, nahe der Querallee, eingebrochen. Die Einbrecher erbeuteten hochwertigen Goldschmuck aus zwei Vitrinen. Als ein Anwohner von einem Fenster auf der gegenüberliegenden Straßenseite durch lautes Rufen auf sich aufmerksam machte, ergriffen die Täter die Flucht. Die Kasseler Kripo sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Tatorts beobachtet haben.

Der Einbruch hatte sich gegen 3:10 Uhr in der Nacht ereignet. Um in das Geschäft zu gelangen, hebelten die Unbekannten die Eingangstür auf. Anschließend schlugen sie zwei Glasvitrinen ein und nahmen die darin ausgestellten Ringe und Uhren an sich. Durch die ausgelöste Alarmanlage war der Anwohner auf die Tat aufmerksam geworden und hatte sofort die Polizei verständigt. Die nach seinem Notruf eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei führte leider nicht mehr zum Erfolg. Bei den Tätern soll es sich vermutlich um zwei Männer gehandelt haben, von denen einer auffällig groß war.

Mit den weiteren Ermittlungen sind nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo betraut. Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell