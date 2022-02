Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Brand eines Müllcontainers

Steinfurt (ots)

Polizei und Feuerwehr sind am Freitag (04.02.) gegen 01.15 Uhr über den Brand eines Müllcontainers am Teutopark informiert worden. Ersten Ermittlungen zufolge brannten Müllsäcke, die zu einem Schnellrestaurant gehören. Dadurch fing der neben den Müllsäcken stehende Container ebenfalls Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Wie die Müllsäcke in Brand geraten sind, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

