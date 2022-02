Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Bochum, Münster, Durchsuchungen bei Drogenbande, vier Festnahmen

Steinfurt Bochum Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Steinfurt und der Staatsanwaltschaft Münster

Kriminalbeamte der Kreispolizeibehörde Steinfurt haben gemeinsam mit Spezialeinheiten und Beamten des Polizeipräsidiums Bochum insgesamt zehn Objekte im Kreis Steinfurt sowie in Bochum und Münster durchsucht und vier Tatverdächtige festgenommen. Sie stehen unter dem dringenden Tatverdacht, banden- und gewerbsmäßig mit Drogen gehandelt zu haben. Den Durchsuchungen und Festnahmen gingen intensive Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 12 sowie der Staatsanwaltschaft Münster voraus. Seit September vergangenen Jahres wird das Verfahren gegen eine fünfköpfige Tätergruppe im Alter von 25 bis 31 Jahren geführt. Als Kopf der Bande konnte ein 29-jähriger aus Rheine identifiziert werden. Dieser soll im großen Stil aus einer Lagerhalle in Emsdetten Drogen an verschiedene Abnehmer verkauft haben. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten die Beamten Betäubungsmittel im zweistelligen Kilobereich, einen fünfstelligen Bargeldbetrag, eine scharfe Schusswaffe samt Munition sowie diverse Datenträger sicherstellen. Ein zuvor identifizierter Lieferant, ein 31-jährige Münsteraner, wurde bereits im Januar mit einer nicht geringen Menge Kokain festgenommen. Gegen alle Verdächtigen ordnete das zuständige Gericht die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen gegen die Drogenbande dauern weiter an.

