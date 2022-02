Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Seniorin wird Opfer von Telefontrickbetrügern, fünfstelliger Bargeldbetrag übergeben

Steinfurt (ots)

Am Mittwoch (02.02.22) ist eine 81-jährige Steinfurterin Opfer eines Telefontrickbetrugs geworden. Gegen 13.30 Uhr wurde die Frau von einem Mann angerufen, der sich als ihr Enkel ausgab. Der Anrufer gab unter Tränen an, dass seine Mutter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Da die Mutter Schuld an dem Unfall sei, wäre sie festgenommen worden und könnte nur gegen eine Kaution freigelassen werden. Das Telefonat wurde anschließend beendet. Kurz danach rief eine angebliche Polizeihauptkommissarin die Seniorin an und erzählte der Frau ebenfalls die Geschichte, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe. Danach folgten noch weitere Telefonate. In einem davon wurde die 81-Jährige aufgefordert, so viel Geld zu besorgen, wie sie könne. Die Frau ging zur Bank und holte aus einem Schließfach eine fünfstellige Bargeldsumme. Diese sollte sie zur Gerichtskasse nach Münster bringen. Da der Frau dies nicht möglich war, sagten die Betrüger, dass zufällig ein Kollege in der Nähe sei. Dem solle sie das Geld übergeben. Gegen 17.30 Uhr begab sich die Seniorin zu dem vereinbarten Treffpunkt im Bereich der Lindenstraße/Staufenstraße und übergab das Geld in einem Briefumschlag. Der Mann, dem die Frau das Geld gab, wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, trug eine dunkle Wolljacke oder einen dunklen Anorak sowie eine dunkle Mütze. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor solchen Telefontrickbetrügern. Der Kreispolizei sind alleine seit Beginn des Jahres 50 solcher Anrufe angezeigt worden. Die Beamten gehen davon aus, dass die Dunkelziffer weit höher liegen wird. Die Maschen der Betrüger sind verschieden. Sie rufen in den meisten Fällen als angebliche Verwandte oder Polizisten an. Wenn auch nur der geringste Zweifel an der Echtheit des Anrufenden besteht, sollten Betroffene sofort auflegen. Gehen Sie bei solchen Anrufen nie auf Geldforderungen ein. Um sicher zu sein, legen Sie den Hörer auf und rufen bei dem angeblichen Verwandten oder bei der Polizei direkt an. Wer vermutet, Opfer eines Trickbetrugs geworden zu sein, sollte umgehend Anzeige erstatten.

220222-1918-087329

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell