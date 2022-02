Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall mit zwei Verletzten, ein Pedelec-Fahrer verletzte sich schwer

Steinfurt (ots)

Am Mittwoch (02.02.22) ist ein Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall im Bereich Emsdettener Straße/Hangenkamp schwer verletzt worden. Eine 50-jährige Steinfurterin fuhr mit ihrem VW Up gegen 13.28 Uhr auf der Straße Hangenkamp. An der Einmündung mit der Emsdettener Straße wollte sie nach rechts abbiegen. Hierbei übersah sie ersten Erkenntnissen zufolge einen von rechts kommenden 86-jährigen Steinfurter, der auf der Emsdettener Straße in Richtung Kreisverkehr fuhr. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 50-jährige Fahrerin des VWs verletzt sich leicht. Die Höhe des Sachschadens liegt ersten Schätzungen zufolge bei 2.500 Euro.

