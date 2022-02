Polizei Steinfurt

POL-ST: Brand in Mehrfamilienhaus in Emsdetten

Emsdetten Steinfurt (ots)

Zu einem Brand in einer Küche des Mehrfamilienhauses in Emsdetten neben dem Rathaus Am Markt kam es am Mittwoch, 02.02.2022, gegen 21:50 Uhr. Feuerwehr und Polizei rückten mit starken Kräften aus, denn das Haus wird von über 30 Personen bewohnt. Alle Personen konnten jedoch das Haus unversehrt verlassen und wurden von den Einsatzkräften betreut. Nachdem die betroffene Wohnung von der Feuerwehr ausgiebig gelüftet wurde, konnten die Bewohner das Haus wieder betreten und sich in ihre Wohnung begeben. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird nach ersten Ermittlungen auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei hat die brandbetroffene Wohnung beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der 25jährige Wohnungsinhaber der beschädigten Wohnung nächtigt nunmehr bei Angehörigen.

