Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Förderschule

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montag (31.01.22), 15.30 Uhr, und Dienstag (01.02.22), 06.25 Uhr, in die Grüterschule an der Mittelstraße eingebrochen. Spuren deuten darauf hin, dass die Einbrecher durch ein Fenster in die Förderschule des Kreises Steinfurt eingestiegen sind. Offenbar durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Hinweise auf den oder die Täter gibt es keine. Die Polizei in Rheine hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich bitte unter Telefon 05971/938-4215 melden.

