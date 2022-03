Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220328-4: Zeugensuche nach Sachbeschädigung an Vereinsheim

Frechen (ots)

Polizisten kontrollierten Verdächtige in Tatortnähe.

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen (27. März) die Glastür eines Vereinsheims an der Pfeilstraße in Königsdorf beschädigt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 3.30 Uhr die Polizei alarmiert und drei dunkel gekleidete Verdächtige beschrieben. Einer der circa 17- bis 19-Jährigen soll blonde Haare haben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Zeugenhinweise telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Beamten leiteten umgehend eine Fahndung ein und trafen drei dunkel gekleidete Personen in der Nähe des Tatorts an. Die drei Jugendlichen (16, 17, 18) waren zu Fuß auf der Pfeilstraße in Richtung Dürerstraße unterwegs. Die Polizisten kontrollierten die jungen Männer und fanden bei einer Durchsuchung Drogen in den Taschen des 16- und des 17-Jährigen. Sie stellten mehrere Druckverschlusstütchen sicher, in denen sich vermutlich Cannabis befand und brachten die Minderjährigen zu ihren Erziehungsberechtigten. Der 16- und der 17-Jährige müssen sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob die drei jungen Männer auch für die Zerstörung der Glastür verantwortlich sind, ist Bestandteil der bereits eingeleiteten Ermittlungen. (sc)

