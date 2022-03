Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220328-2: Festnahme nach Ladendiebstahl

Frechen (ots)

Polizisten erkannten einen Tatverdächtigen wieder. Ihm werden drei Diebstähle zur Last gelegt.

Die Diebestour eines 28-Jährigen endete am Samstagnachmittag (26. März) um 15.35 Uhr in Frechen auf der Straße "Mühlenbach". Dort erkannten Streifenbeamte einen 28-Jährigen anhand seiner Personenbeschreibung wieder. Ihm wird zur Last gelegt, zusammen mit einem weiteren Täter am Freitag zwei und am Samstag einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln ging der Mann in Haft.

Die Polizisten nahmen am Freitag (25. März) in einem Textil-Geschäft und einem benachbarten Büroartikelgeschäft auf der Dürener Straße zwei Diebstahlsanzeigen auf. Demnach soll ein und derselbe Täter zusammen mit einer unbekannten Person in der Zeit zwischen 14.20 Uhr und 14.30 Uhr in den Geschäften Spielsachen und elf Bettlaken gestohlen haben. Als der Diebstahl im Textilgeschäft aufflog, hat der Täter auf der Flucht in der Hauptstraße einen Rucksack mit den Bettlaken zurückgelassen haben.

Am Samstag (26. März) bemerkten dieselben Polizisten während der Streifenfahrt einen Mann, auf den die Täterbeschreibung passte. Er lief von der Straße 'Mühlenbach' in Richtung Franzstraße und soll in seinen Händen Spielsachen gehalten haben. Die Beamten kontrollierten den Verdächtigen. Einen Ausweis führte er nicht mit, stattdessen fanden die Polizisten bei ihm Spielsachen im Wert von rund 140 Euro, die er angeblich verschenken wollte. Eine Tatbeteiligung bestritt der 28-Jährige und die Beamten nahmen ihn mit zur Identitätsfeststellung in eine Polizeiwache. Dort stellte sich heraus, dass die von ihm genannten Personalien nicht stimmten und dass er in der Vergangenheit bereits erheblich kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten ist. Außerdem identifizierten die Polizisten ihn zweifelsfrei anhand von Fotos, die Zeugen am Vortag gemacht hatten. Die aufgefundenen Spielsachen stammten nach derzeitigem Sachstand von einem erneuten Ladendiebstahl im Büroartikelgeschäft auf der Dürener Straße. Die Geschäftsleitung erhielt die sichergestellten Spielsachen nach Abschluss der Maßnahmen zurück. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell