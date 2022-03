Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220327-3: Einbruch in Kiosk

Hürth (ots)

Durch eine ausgelöste Alarmanlage an einem Kiosk in Hürth- Efferen wurden Polizeibeamte auf einen Einbruch in den Geschäftsraum eines Kiosk aufmerksam gemacht. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos. In der Nacht von Freitag auf Samstag (26.03.20 gegen 02:45 Uhr) meldeten Hinweisgeber, dass sie an einem Kiosk an der Ecke Bachstraße/ Esserstraße das akustische Signal einer Alarmanlage wahrnahmen. Sofort eingesetzte Streifen begaben sich in die Fahndung, da es Hinweise auf zwei flüchtende Tatverdächtige gab. Diese hatten offensichtlich eine zur Esserstraße gelegene Scheibe des Kiosk eingeschlagen und sich somit Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft. Nachdem sie Tabakwaren verstaut hatten, flüchteten sie durch das Fenster auf die Esserstraße und setzten ihre Flucht in das unmittelbar angrenzende Wohngebiet fort. Die Fahndung nach den beiden vermutlich männlichen Personen verlief erfolglos. Der Tatort wurde an die Kriminalpolizei übergeben, welche die ersten Ermittlungen aufnahm. Nach einer ersten Beschreibung sucht die Polizei zwei Männer, welche beide als schlank beschrieben wurden. Sie trugen beide dunkle Daunenjacken, dunkle Hosen und jeweils eine OP Maske im Gesicht. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter 02233- 520 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu wenden.(pw)

