POL-REK: 220327-1: Ein schwerverletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Elsdorf (ots)

Achtung, die Motorradsaison hat begonnen

Am Samstag (26.03.2022, gegen 17:50 Uhr) befuhr ein 18jähriger Elsdorfer mit seiner 18jährigen Beifahrerin den Brockendorfer Weg (K 41) aus Richtung Grouven in Richtung Köln-Aachener-Straße (K 42). An der Einmündung K41/K42 beabsichtigte der 18jährige nach links in Richtung Elsdorf zu fahren. Obwohl er sein Fahrzeug auf der untergeordneten Straße zunächst zum Stillstand brachte, um sich nach vorfahrtberechtigten Fahrzeugen auf der Köln-Aachener-Straße umzusehen, bemerkte er den von links kommenden 37jährigen Motorradfahrer aus Elsdorf zu spät; dies lag vermutlich auch an der tiefstehende Sonne. Beim Einfahren nach links auf die K42 kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 37jährige wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der Motorradfahrer nicht über die für dieses Kraftrad erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. In der Bekleidung des 37jährigen wurde darüber hinaus Betäubungsmittel aufgefunden. Unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand der Motorradfahrer beim Führen des Motorrads aber nicht. Wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis und Besitz von Betäubungsmittel wurde gegen den Motorradfahrer ein Strafverfahren eingeleitet. Der 18jährige Fahrer des Pkw muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die beiden Fahrzeuge wurde durch eine Firma abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in 5stelliger Höhe. Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Unfallaufnahme ca. 1 ½ Stunden gesperrt.

Hier noch ein Hinweis. Fahren sie bitte vorsichtig. Der Frühling ist jedes Jahr auch wieder der Start der Motorradsaison. Sowohl Motorradfahrer aber auch alle anderen Verkehrsteilnehmer müssen sich auf die nun wieder vermehrt fahrenden Zweiräder einstellen. Diese werden oft übersehen oder in der Geschwindigkeit unterschätzt und dass auch bei vorschriftsmäßigem Verhalten der Zweiradfahrer. Kommen sie Gesund an ihr Ziel. (ms)

