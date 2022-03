Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 78 vom 19.03.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Übach-Palenberg - Marienberg - Einbruch in Mehrfamilienhäuser

In der Zeit vom 19.01.2022, 15.00 Uhr bis 16.03.2022, 11.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu zwei benachbarten, leerstehenden Mehrfamilienhäusern in der Straße In der Schley. Aus beiden Häusern wurden Hauptwasseruhren aus den Kellerräumen sowie diverse Stromleitungen und Armaturen aus den Wohnungen entwendet. Darüber hinaus zerstörten die Täter die Stromzählerplätze in den Wohnungen. Ein Tatverdacht konnte nicht geäußert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Selfkant - Großwehrhagen - PKW Diebstahl

Der Geschädigte stellte am 18.03.2022 um 00.30 Uhr seinen liegengebliebenen PKW, Ford S-Max mit HS-Kennzeichen, auf der L410 an einem Kreisverkehr in Richtung Niederlande ab. Als er am 18.03.2022 um 08.00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, um sein Fahrzeug abzuholen, stellte er fest, dass sich dieses nicht mehr am Abstellort befand. Der Geschädigte geht von einem Diebstahl aus. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Hückelhoven - Kfz-Diebstahl

Durch unbekannte Täter wurde am 18.03.2022 in der Zeit von 02.44 Uhr bis 02.46 Uhr ein Mercedes Sprinter vom Ahrweg entwendet. Die Tat wurde durch Überwachungskameras aufgezeichnet. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurde das Fahrzeug durch die niederländische Polizei aufgefunden und sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Übach-Palenberg-Frelenberg - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW- und einem Motorrad-Fahrer kam es am 18.03.2022 um 17.15 Uhr an der Einmündung Gürzelweg/Schildstraße. Der 19 jährige PKW-Fahrer aus Geilenkirchen übersah beim Einfahren auf die Gürzelstraße den kreuzenden 23 jährigen Motorradfahrer aus Geilenkirchen, der sich bereits auf dem Gürzelweg befand. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug getrennt und schleuderte gegen den Mast eines Verkehrszeichens. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der PKW-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall werden durch das Verkehrskommissariat aufgenommen.

Wassenberg-Myhl - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Auf der St.-Johannes-Straße beabsichtigten am 18.03.2022 um 14.45 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer aus entgegengesetzten Richtungen gleichzeitig in die Altmyhler Straße einzubiegen. Die 53 jährige Pedelec-Fahrerin aus Wegberg war hierbei als Rechtsabbiegerin dem 46 jährigen PKW-Fahrer aus Wassenberg als Linksabbieger bevorrechtigt. Der PKW-Fahrer übersah die Pedelec-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Pedelec-Fahrerin schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Krefeld geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Unfallort gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

