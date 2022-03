Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Sachbeschädigung durch Graffiti gesucht

Erkelenz (ots)

Am Donnerstag (17. März) wurden nach Zeugenhinweis an der Straße Adam-Stegerwald-Hof an einer Wand sowie auf einer Half-Pipe zwei Graffitis festgestellt, die Beleidigungen gegenüber Polizeibeamten enthalten sowie Aufrufe zu Gewalt gegenüber Polizeibeamten. Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Aufbringen dieser Graffitis gemacht oder kann Angaben zu den Verursachern geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Alternativ können auch Hinweise über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei gegeben werden, auch über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

