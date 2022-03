POL-HS: Diebstahl aus Rohbau

Übach-Palenberg-Marienberg (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen dem 19. Januar (Mittwoch) und dem 16. März (Mittwoch) in zwei leerstehende Wohnhäuser an der Straße In der Schley ein. Sie entwendeten Hauptwasseruhren sowie diverse Stromleitungen, Sicherungen und Armaturen. Zudem beschädigten sie die Stromzähler. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

