POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Geilenkirchen-Bauchem (ots) - Aus einem Fahrradunterstand an der Josefstraße wurde zwischen 9.30 Uhr am Mittwoch (16. März) und 8.30 Uhr am Donnerstag (17. März) ein E-Bike entwendet. Die Täter öffneten das Vorhängeschloss des Unterstandes und entwendeten das Zweirad. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

