Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 21-Jähriger nach Messerangriff schwer verletzt - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart/-Niederlande (ots)

Polizeibeamte haben nach umfangreichen Ermittlungen zwei Tatverdächtige im Alter von 23 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, am Sonntag (06.02.2022) einen 21 Jahre alten Mann im Stuttgarter Stadtgarten schwer verletzt zu haben (siehe hierzu unsere Pressemitteilung https://t1p.de/wm36). Bereits am Donnerstag (24.02.2022) nahmen die Ermittler der Kriminalpolizei in Stuttgart einen 23 Jahre alten Libyer fest. Die Spur seines gleichaltrigen Mittäters führte in die Niederlande. Der mittels Haftbefehl gesuchte Syrer konnte schließlich am Mittwoch (02.03.2022) von den dortigen Ermittlungsbehörden festgenommen werden. Seine Auslieferung nach Deutschland ist bereits beantragt. Der libysche Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 24.02.2022 einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell