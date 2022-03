Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (02.03.2022) einen 42 Jahre alten Mann in der Bockelstraße festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten wollten den 42-Jährigen gegen 21.30 Uhr im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Bockelstraße kontrollieren, woraufhin er in Richtung der dortigen Tankstelle flüchtete. Er versteckte sich in einem Gebüsch und soll dort ein Päckchen mit Rauschgift fallen gelassen haben. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten sie weitere Betäubungsmittel und insgesamt knapp 20 Gramm Marihuana. Der 42-jährige gambische Staatsangehörige wurde am Donnerstag (03.03.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell