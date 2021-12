Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 46 - Neuss - Verkehrsunfall bei Grefrath - Autos kollidieren auf Autobahn - Zwei Frauen schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 7. Dezember 2021, 20:35 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 46 bei Neuss verletzten sich zwei Frauen so schwer, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser brachten. Sie waren mit ihren Pkw zusammengeprallt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 55-jährige Frau aus Mönchengladbach mit ihrem Audi auf der A 46 in Richtung Heinsberg unterwegs. Bei Grefrath beabsichtigte sie nach einem Überholvorgang wieder auf den rechten Fahrstreifen einzuscheren. Dabei übersah sie offenbar eine 55-jährige Frau aus Grevenbroich, die dort mit ihrem Renault fuhr. Die Autos prallten zusammen und kollidierten mit der rechten Schutzplanke. Beide Frauen verletzten sich so schwer, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser bringen mussten.

