POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 04.04.2021

Bereich Offenbach

1. Gegen Laternenmast gefahren - Rodgau-Weiskirchen

Erheblich unter Alkoholeinfluss befuhr ein 58-jähriger Mann aus Reinheim (LK Darmstadt-Dieburg) am frühen Samstagabend, gegen 19:24 Uhr, mit seinem VW Beetle die Schillerstraße in Weiskirchen. An der Einmündung zur Hauptstraße bog er nach links ab, kam hierbei jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Laternenmast. Nach kurzem Verweilen setzte er aber seine Fahrt fort und parkte sein Fahrzeug nach etwa weiteren 500 Metern ab. Die durch Zeugen alarmierte Polizei konnte den Unfallverursacher an seinem Fahrzeug stellen. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass das angebrachte Kennzeichen nicht auf den VW Bettle zugelassen ist. Nach erfolgter Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins erwarten den Reinheimer weitere Strafverfahren. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Bereich Main-Kinzig

1. Unfall mit Schwerverletzten - Gem. Langenselbold / K 861

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten zwei sich entgegenkommende Pkw am Samstagmittag um 13:39 Uhr auf der Kreisstraße 861. Eine 19-jährige aus Hasselroth befuhr aus Richtung Niederrodenbach kommend mit ihrem Pkw Nissan die K861 in Richtung Langenselbold. In die Gegenrichtung war ein 19-jähriger, ebenfalls aus Hasselroth, mit seinem Pkw Mercedes unterwegs. In einer Rechtskurve kam die junge Dame nach links von ihrer Fahrspur ab und stieß mit dem Mercedes zusammen. Hierbei wurde sie schwer verletzt in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Nach Bergung durch die Feuerwehr musste sie aufgrund multipler Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in die BGU Frankfurt geflogen werden. Der leichtverletzte Mercedes-Fahrer wurde vorsorglich in eine Hanauer Klinik verbracht. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hanau ein Gutachter an die Unfallstelle gerufen. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt, die Kreisstraße war fast 6 Stunden voll gesperrt.

2. Kontrollmaßnahmen Tuner-Szene - Hanau/Bruchköbel/Steinheim

Auch am Abend des Karsamstages wurden umfangreiche Kontrollen im Dienstbezirk der Polizeidirektion Main-Kinzig an den bekannten Treffpunkten der Tuner-Szene durchgeführt. Aufgrund des bereits in den letzten Tagen eingesetzten Sicherheitsdienstes und auch der baulichen Maßnahmen seit dem 01. April, kam es am Kinzigbogen-Einkaufszentrum zu keinerlei Störungen. Die dort durchgeführten Überprüfungen führten zu einer Verlagerung der Szene-Treffpunkte, welche durch Aufklärungsmaßnahmen in Bruchköbel (25 Pkw), Hanau-Wilhelmsbad (50-60 Pkw) und in Steinheim (15 Pkw) festgestellt werden konnten. Entsprechende Kontrollen mit starken Kräften, wobei der Schwerpunkt im Bereich der Parkplätze in Wilhelmsbad lag, wurden durchgeführt. Im Einzelnen Ergebnis kam es dreimal zu Erlöschen der Betriebserlaubnis, die sofortige Stilllegung eines Pkw, 4 Mängelanzeigen und 5 Anzeigen wegen Verstöße gegen die Maskentragepflicht. Die Kontrollen wurden unterstützt durch Mitarbeiter der Zulassungsstelle.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 04.04.2021, RENKER, PvD

