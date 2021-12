Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 - Ratingen - Pkw kollidieren nach Überholmanöver - 34-Jähriger schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 6. Dezember 2021, 17:46 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 3 bei Ratingen verletzte sich ein 34-jähriger Mann so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus bringen mussten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 56-jähriger Mann aus Essen mit seinem Skoda auf der A 3 in Richtung Arnheim unterwegs. Kurz vor dem Autobahnkreuz Breitscheid scherte er zum Überholen aus. Dabei übersah er einen 34-jährigen Mann, der mit seinem Volkswagen in die gleiche Richtung fuhr. Die Pkw prallten zusammen, wodurch der 34-Jährige mit seinem Auto in die Mittelschutzplanke schleuderte und schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Der 34-jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 56-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell