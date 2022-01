Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Von der Görlitzer Stadtbrücke in die Justizvollzugsanstalt

Görlitz (ots)

Ein per Haftbefehl gesuchter Pole lief heute Vormittag über die Görlitzer Altstadtbrücke Bundespolizisten gewissermaßen in die Arme. Anschließend ging es für den Festgenommenen unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt. Der 53-Jährige war im Herbst 2020 vom Amtsgericht Dresden wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu einer Geldstrafe i. H. v. 2.250,00 Euro verurteilt worden. Weil er seiner Zahlungspflicht nicht nachkam, folgte später ein Vollstreckungshaftbefehl, auf dessen Grundlage die heutige Festnahme erfolgte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell