Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Gemeinsam auf Diebestour - Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (02.03.2022) zwei 22 und 25 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, in einer Drogerie an der Königstraße Parfum im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen zu haben. Die beiden Tatverdächtigen sollen den Drogeriemarkt gemeinsam gegen 15.15 Uhr betreten und die Parfums in eine präparierte Tasche gesteckt haben. Nachdem sie das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen hatten, flüchteten sie in Richtung Schlossplatz. Dort nahmen sie alarmierte Polizeibeamte fest. Die beiden kosovarischen Staatsbürger, die nach ersten Ermittlungen keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, werden im Laufe des Mittwochs mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

