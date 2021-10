Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: 59-jähriger Autofahrer fuhr in Schlangenlinien - Blutprobe

Bonn (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (20.10.2021) stoppte eine Streifenwagenbesatzung der Bonner City-Wache in der Nordstadt die Trunkenheitsfahrt eines 59-jährigen Autofahrers. Er war gegen 01:00 Uhr über die BAB 555 nach Bonn gefahren. Da sein Fahrzeug stellenweise in Schlangenlinien und mit deutlich schwankender Geschwindigkeit unterwegs war, meldete ein weiterer Verkehrsteilnehmer den Mercedes der Polizeileitstelle und gab weitere Standortmeldungen durch. Den alarmierten Beamten gelang es schließlich, das Fahrzeug auf der Dorotheenstraße in der Bonner Nordstadt anzuhalten. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest beim Fahrer ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Daraufhin musste der Mann die Beamten zur Wache begleiten. Dort wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach der Anzeigenerstattung und Sicherstellung seines Autoschlüssels konnte der 59-Jährige die Wache wieder verlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

