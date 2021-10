Polizei Bonn

POL-BN: Auffahrunfall in Swisttal-Dünstekoven: Motorradfahrerin verletzt

Bonn (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Swisttal-Dünstekoven zog sich am Dienstagvormittag (19.10.2021) eine 28-jährige Motorradfahrerin schwere Verletzungen zu.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr die Frau gegen 10:25 Uhr mit ihrem Motorrad die Landstraße 163 von Heimerzheim in Richtung Dünstekoven. Hierbei bemerkte sie zu spät eine vorausfahrende Autofahrerin, die an einer Fahrbahnverengung mit ihrem Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten musste. Die 28-Jährige prallte gegen das Fahrzeugheck und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungstransportwagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3500 Euro.

