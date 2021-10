Polizei Mettmann

POL-ME: Betrunkener Radfahrer nach Sturz ins Krankenhaus gebracht - Langenfeld - 2110093

Mettmann (ots)

Am Montag (18. Oktober 2021) ist in der Langenfelder Innenstadt ein 64-jähriger Radfahrer ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Der Langenfelder wurde dabei am Kopf verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen war der Mann gegen 18:10 Uhr mit seinem Fahrrad über den Geh- und Radweg an der Solinger Straße stadtauswärts in Richtung Solingen gefahren. Als er dazu die Richrather Straße überquerte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und geriet gegen die Bordsteinkante. Dadurch stürzte der Mann, der keinen Helm trug, zu Boden und blieb zunächst benommen liegen.

Passanten kümmerten sich um den 64-Jährigen und alarmierten den Rettungsdienst, welcher den Mann vor Ort behandelte und wegen einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus brachte, wo er vorsorglich zur stationären Behandlung aufgenommen wurde. Die ebenfalls alarmierte Polizei stellte im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass der Radfahrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von etwas mehr als 1,4 Promille (0,73 mg/l).

Die Konsequenzen:

Dem Mann wurde im Krankenhaus zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Die Polizei nimmt diesen Alleinunfall zudem noch einmal zum Anlass, um für das Tragen eines Fahrradhelms zu werben: Auch wenn dieser den Unfall nicht verhindert hätte, so wären die Kopfverletzungen des Mannes mit großer Wahrscheinlichkeit deutlich geringer ausgefallen.

