Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220327-2: Verstorbener nach Wohnungsbrand

Hürth (ots)

Am Samstagabend (26.03.2022 21:25 Uhr) wurde die Polizei über ein Brandgeschehen in der Ursulastraße in Hürth- Kalscheuren in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen war die ebenfalls alarmierte Feuerwehr bereits vor Ort mit Arbeiten beschäftigt. Nach ersten Erkenntnissen war es in einer Wohnung im Hochparterre des Mehrfamilienhauses zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr hatte sich Zutritt zur Wohnung verschafft und in einem Zimmer einen Vollbrand festgestellt. Der 66- jährige, alleinige Wohnungsinhaber wurde in der Wohnung aufgefunden. Nachdem er aus der Wohnung geborgen war, konnte eine Notärztin nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach Beendigung der Löscharbeiten übernahmen eingesetzte Polizisten die Wohnung und sicherten diese bis zum Eintreffen der Kriminalpolizei. Diese hat die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bislang gibt es dazu noch keine gesicherten Erkenntnisse. Die Wohnung, welche nicht mehr bewohnbar ist, wurde für die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 beschlagnahmt. Die übrigen Bewohner des Hauses konnten nach Abschluss der Maßnahmen zurück in ihre Wohnungen. (pw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell