POL-REK: 220327-4: Fahrer flüchtete vom Unfallort

Hürth (ots) - Durch eine ausgelöste Alarmanlage an einem Kiosk in Hürth- Efferen wurden Polizeibeamte auf einen Einbruch in den Geschäftsraum eines Kiosk aufmerksam gemacht. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos. In der Nacht von Freitag auf Samstag (26.03.20 gegen 02:45 Uhr) meldeten Hinweisgeber, dass sie an einem Kiosk an der Ecke Bachstraße/ Esserstraße das akustische Signal einer ...

